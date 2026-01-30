Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Лига Чемпионов
    Зеленский пригласил Путина в Киев

    В регионе
    • 30 января, 2026
    • 12:23
    Зеленский пригласил Путина в Киев

    Президент Украины Владимир Зеленский категорически отверг возможность встречи с российским коллегой Владимиром Путиным в Москве. При этом он пригласил главу Кремля в Киев.

    Как передает Report, об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на заявление Зеленского.

    "Безусловно, это невозможно, чтобы я встречался с Путиным в Москве. Это так же как с Путиным встречаться в Киеве. Я так же могу пригласить его в Киев, пусть приезжает. Публично приглашаю его, если он решится конечно", - сказал он.

    Зеленский подчеркнул, что Украина хочет конструктивно договориться о реальном окончании войны, а также о встрече, которая может стать результативной. Украина серьезно относится к необходимости закончить войну. Поэтому подходит любой реальный формат встречи на уровне лидеров.

    Ранее помощник президента России Юрий Ушаков заявил о том, что если Зеленский готов к встрече с Путиным, то РФ приглашает его в Москву.

    Владимир Зеленский Владимир Путин Украина Россия урегулирование конфликта
    Zelenski Putini Kiyevə dəvət edib
    Лента новостей