    Хикмет Гаджиев обсудил с советником Макрона двусторонние отношения

    • 18 марта, 2026
    • 18:51
    Хикмет Гаджиев обсудил с советником Макрона двусторонние отношения

    Помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев обсудил с советником президента Франции по дипломатическим вопросам Эммануэлем Бонном двусторонние отношения и ситуацию в регионе.

    Как передает Report, об этом он написал на своей странице в соцсети Х.

    Согласно информации, встреча состоялась в Париже с участием и других должностных лиц Франции.

    "После телефонного разговора президента Ильхама Алиева с президентом Эмманюэлем Макроном у меня состоялась продуктивная встреча в Париже с советником президента по дипломатическим вопросам Эммануэлем Бонном и другими французскими коллегами. Мы обменялись мнениями по двусторонним отношениям, региональным и глобальным вопросам, представляющим взаимный интерес",- говорится в публикации.

    Хикмет Гаджиев Эммануэль Бонн
    Hikmət Hacıyev Parisdə Makronun diplomatik müşaviri ilə ikitərəfli münasibətləri müzakirə edib
