Хикмет Гаджиев обсудил с советником Макрона двусторонние отношения
- 18 марта, 2026
- 18:51
Помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев обсудил с советником президента Франции по дипломатическим вопросам Эммануэлем Бонном двусторонние отношения и ситуацию в регионе.
Как передает Report, об этом он написал на своей странице в соцсети Х.
Согласно информации, встреча состоялась в Париже с участием и других должностных лиц Франции.
"После телефонного разговора президента Ильхама Алиева с президентом Эмманюэлем Макроном у меня состоялась продуктивная встреча в Париже с советником президента по дипломатическим вопросам Эммануэлем Бонном и другими французскими коллегами. Мы обменялись мнениями по двусторонним отношениям, региональным и глобальным вопросам, представляющим взаимный интерес",- говорится в публикации.
Following the phone call between President Ilham Aliyev and President Emmanuel Macron, I had a productive meeting in Paris with Presidential Diplomatic Advisor Emmanuel Bonne and other French colleagues.— Hikmet Hajiyev (@HikmetHajiyev) March 18, 2026
We exchanged views on bilateral relations, regional and global issues of… pic.twitter.com/rkDnbqFToj