Украина и Кувейт обсудили расширение сотрудничества в оборонной сфере

Украина и Кувейт провели переговоры по вопросам расширения сотрудничества в оборонном секторе, включая противовоздушную оборону.

Как передает Report, встреча состоялась между министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой и его кувейтским коллегой Джаррахом Джабером аль-Ахмедом ас-Сабахом.

"Мы обсудили ситуацию с безопасностью в Персидском заливе и последние события, затрагивающие Кувейт, включая атаки Ирана. В этой связи я подчеркнул солидарность Украины с Кувейтом и другими партнерами в регионе, а также нашу общую приверженность международному праву. Мы обсудили расширение сотрудничества в оборонном секторе, включая противовоздушную оборону", - написал Сибига в соцсети X.

В рамках диалога Сибига пригласил своего кувейтского коллегу посетить Украину.