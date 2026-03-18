    • 18 марта, 2026
    • 19:08
    Украина и Кувейт обсудили расширение сотрудничества в оборонной сфере

    Украина и Кувейт провели переговоры по вопросам расширения сотрудничества в оборонном секторе, включая противовоздушную оборону.

    Как передает Report, встреча состоялась между министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой и его кувейтским коллегой Джаррахом Джабером аль-Ахмедом ас-Сабахом.

    "Мы обсудили ситуацию с безопасностью в Персидском заливе и последние события, затрагивающие Кувейт, включая атаки Ирана. В этой связи я подчеркнул солидарность Украины с Кувейтом и другими партнерами в регионе, а также нашу общую приверженность международному праву. Мы обсудили расширение сотрудничества в оборонном секторе, включая противовоздушную оборону", - написал Сибига в соцсети X.

    В рамках диалога Сибига пригласил своего кувейтского коллегу посетить Украину.

    Андрей Сибига Джаррах Джабер аль-Ахмед ас-Сабах Сотрудничество в оборонном секторе Персидский залив
