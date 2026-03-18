Швейцария увеличила прямые инвестиции в Азербайджан в 5 раз

В 2025 году прямые иностранные инвестиции (ПИИ) Швейцарии в экономику Азербайджана составили 326,378 млн долларов США.

Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана (ЦБА), объем инвестиций за год вырос в 5,07 раза, или на 262,009 млн долларов.

Доля инвестиций из Швейцарии в общем объеме ПИИ в Азербайджан составляет 4,9%.

В свою очередь, Азербайджан в прошлом году инвестировал в экономику Швейцарии 37,833 млн долларов США (при снижении за год на 99,94%), а доля азербайджанских инвестиций в эту страну в общем объеме ПИИ составила 1,5%.

Напомним, что в 2025 году прямые иностранные инвестиции в экономику Азербайджана составили 6,595 млрд долларов США (при спаде за год на 6,4%), а Азербайджан инвестировал за рубеж 2,528 млн долларов (при росте на 43,4%).