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    Во Франции арестован подозреваемый в поджоге здания мэрии Лиможа

    Другие страны
    • 20 октября, 2026
    • 11:43
    Во Франции арестован подозреваемый в поджоге здания мэрии Лиможа

    В департаменте Верхняя Вьенна во Франции арестован мужчина спустя три дня после пожара в здании XIX века, где расположена мэрия Лиможа.

    Как передает Report, об этом сообщают французские медиа.

    Подозреваемый был арестован при содействии регионального отделения спецподразделения Нацполиции RAID.

    "40-летний мужчина, уроженец региона Крёз, также известен тем, что совершал акты насилия в отношении лица, занимающего государственную должность", - сообщили в полиции.

    Другие подробности не приводятся.

    Отметим, что в ходе продолжающихся протестов во Франции 17 октября участники акции устроили поджог здания мэрии, в результате чего на крышу обрушилась 43-метровая башня-колокольня. Местные власти сообщили, что две трети фасада здания сильно повреждены.

    Акции протеста во Франции Пожар (возгорание)
    Fransada meriya binasını yandırmaqda şübhəli bilinən şəxs həbs edilib
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