Во Франции арестован подозреваемый в поджоге здания мэрии Лиможа

В департаменте Верхняя Вьенна во Франции арестован мужчина спустя три дня после пожара в здании XIX века, где расположена мэрия Лиможа.

Как передает Report, об этом сообщают французские медиа.

Подозреваемый был арестован при содействии регионального отделения спецподразделения Нацполиции RAID.

"40-летний мужчина, уроженец региона Крёз, также известен тем, что совершал акты насилия в отношении лица, занимающего государственную должность", - сообщили в полиции.

Другие подробности не приводятся.

Отметим, что в ходе продолжающихся протестов во Франции 17 октября участники акции устроили поджог здания мэрии, в результате чего на крышу обрушилась 43-метровая башня-колокольня. Местные власти сообщили, что две трети фасада здания сильно повреждены.