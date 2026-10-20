Во Франции арестован подозреваемый в поджоге здания мэрии Лиможа
- 20 октября, 2026
- 11:43
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В департаменте Верхняя Вьенна во Франции арестован мужчина спустя три дня после пожара в здании XIX века, где расположена мэрия Лиможа.
Как передает Report, об этом сообщают французские медиа.
Подозреваемый был арестован при содействии регионального отделения спецподразделения Нацполиции RAID.
"40-летний мужчина, уроженец региона Крёз, также известен тем, что совершал акты насилия в отношении лица, занимающего государственную должность", - сообщили в полиции.
Другие подробности не приводятся.
Отметим, что в ходе продолжающихся протестов во Франции 17 октября участники акции устроили поджог здания мэрии, в результате чего на крышу обрушилась 43-метровая башня-колокольня. Местные власти сообщили, что две трети фасада здания сильно повреждены.