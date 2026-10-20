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    В Баку пройдет конференция по цифровой трансформации госфинансов

    Финансы
    • 20 октября, 2026
    • 11:54
    В Баку пройдет конференция по цифровой трансформации госфинансов

    В Баку 22 октября пройдет конференция "Цифровая финансовая экосистема: новый этап в управлении".

    Как сообщает Report со ссылкой на Министерство финансов Азербайджана, основными темами конференции станут переход государственных финансов к единой цифровой модели управления, развитие цифровой платежной инфраструктуры и создание безопасной среды для финансовых операций.

    Мероприятие пройдет при поддержке Министерства финансов, будет организовано Общественным советом при ведомстве, а официальным партнером выступит Ассоциация профессиональных финансовых менеджеров Азербайджана.

    В конференции примут участие представители государственных структур, частного сектора и общественных организаций, а также профессиональные бухгалтеры.

    В рамках мероприятия состоятся две панельные сессии: "Цифровизация государственных финансов: межсистемная интеграция и новая модель управления" и "Обеспечение устойчивости в управлении данными государственных финансов".

    Министерство финансов Азербайджана Ассоциация профессиональных финансовых менеджеров Азербайджана
    Bakıda dövlət maliyyəsinin rəqəmsal transformasiyasına həsr olunmuş konfrans olacaq
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