В Баку пройдет конференция по цифровой трансформации госфинансов

В Баку 22 октября пройдет конференция "Цифровая финансовая экосистема: новый этап в управлении".

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство финансов Азербайджана, основными темами конференции станут переход государственных финансов к единой цифровой модели управления, развитие цифровой платежной инфраструктуры и создание безопасной среды для финансовых операций.

Мероприятие пройдет при поддержке Министерства финансов, будет организовано Общественным советом при ведомстве, а официальным партнером выступит Ассоциация профессиональных финансовых менеджеров Азербайджана.

В конференции примут участие представители государственных структур, частного сектора и общественных организаций, а также профессиональные бухгалтеры.

В рамках мероприятия состоятся две панельные сессии: "Цифровизация государственных финансов: межсистемная интеграция и новая модель управления" и "Обеспечение устойчивости в управлении данными государственных финансов".