ЦБА распространит риск-ориентированный надзор на другие сегменты финсектора

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) намерен распространить риск-ориентированный надзор, уже применяемый в банковской сфере, на другие сегменты финансового сектора.

Как сообщает Report, об этом генеральный директор ЦБА Фуад Исаев заявил на проходящем в Баку мероприятии "Устойчивый бизнес: корпоративное управление, риски и комплаенс".

"ЦБА выступает не за сдерживание развития, а за его здоровый характер. Меняющаяся рисковая среда создает перед нами, как регулирующим органом, различные вызовы. Сегодня было бы неправильно оценивать финансовую устойчивость банка исключительно по показателям капитала и ликвидности", - сказал он.

По словам Исаева, кибератака или риск нарушения международных санкций могут привести финансовую организацию к значительным финансовым и репутационным потерям.

"В качестве превентивной меры ЦБА поддерживает создание проактивной и одновременно риск-ориентированной системы регулирования", - подчеркнул он.

Представитель Центробанка сообщил, что с конца 2025 года в банковском секторе применяется ARAS - Азербайджанская система оценки рисков.

"На следующих этапах аналогичный подход планируется внедрить и в других сегментах финансового сектора. Он позволит оценивать банки не только на основании финансовых показателей, но также с точки зрения уровня корпоративного управления и эффективности систем внутреннего контроля", - отметил Исаев.