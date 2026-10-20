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    ЦБА распространит риск-ориентированный надзор на другие сегменты финсектора

    Финансы
    • 20 октября, 2026
    • 11:47
    ЦБА распространит риск-ориентированный надзор на другие сегменты финсектора

    Центральный банк Азербайджана (ЦБА) намерен распространить риск-ориентированный надзор, уже применяемый в банковской сфере, на другие сегменты финансового сектора.

    Как сообщает Report, об этом генеральный директор ЦБА Фуад Исаев заявил на проходящем в Баку мероприятии "Устойчивый бизнес: корпоративное управление, риски и комплаенс".

    "ЦБА выступает не за сдерживание развития, а за его здоровый характер. Меняющаяся рисковая среда создает перед нами, как регулирующим органом, различные вызовы. Сегодня было бы неправильно оценивать финансовую устойчивость банка исключительно по показателям капитала и ликвидности", - сказал он.

    По словам Исаева, кибератака или риск нарушения международных санкций могут привести финансовую организацию к значительным финансовым и репутационным потерям.

    "В качестве превентивной меры ЦБА поддерживает создание проактивной и одновременно риск-ориентированной системы регулирования", - подчеркнул он.

    Представитель Центробанка сообщил, что с конца 2025 года в банковском секторе применяется ARAS - Азербайджанская система оценки рисков.

    "На следующих этапах аналогичный подход планируется внедрить и в других сегментах финансового сектора. Он позволит оценивать банки не только на основании финансовых показателей, но также с точки зрения уровня корпоративного управления и эффективности систем внутреннего контроля", - отметил Исаев.

    Фуад Исаев Центральный банк Азербайджана (ЦБА) Киберпреступность (кибермошенничество)
    AMB risk əsaslı nəzarəti maliyyə sektorunun digər seqmentlərinə də tətbiq edəcək
    Azerbaijan's CBA to extend risk-based supervision to other financial segments
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