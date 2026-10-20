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    В Азербайджане в прошлом году почти у 3 тыс. человек выявлен рак молочной железы

    Здоровье
    • 20 октября, 2026
    • 11:58
    В Азербайджане в прошлом году почти у 3 тыс. человек выявлен рак молочной железы

    В 2025 году в Азербайджане у 2 933 человек диагностирован рак молочной железы.

    Об этом в ответ на запрос Report заявил главный врач Национального центра онкологии Азад Керимли.

    По его словам, у 707 человек заболевание выявлено в ходе профилактических обследований:

    "Заболевание у 1 573 пациентов выявлено на I-II стадиях, у 915 - на III и у 440 - на IV стадии".

    Главврач подчеркнул, что на конец отчетного года в Азербайджане в общей сложности зарегистрировано 18 515 женщин с онкологическими заболеваниями.

    Отметим, что в 1993 году Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила октябрь Всемирным месяцем борьбы против рака молочной железы.

    рак молочной железы онкологические заболевания Азад Керимли Национальный центр онкологии
    Ötən il Azərbaycanda 3 minə yaxın şəxsə süd vəzi xərçəngi diaqnozu qoyulub
    44 - Tezliklə
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