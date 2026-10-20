В Азербайджане в прошлом году почти у 3 тыс. человек выявлен рак молочной железы

В 2025 году в Азербайджане у 2 933 человек диагностирован рак молочной железы.

Об этом в ответ на запрос Report заявил главный врач Национального центра онкологии Азад Керимли.

По его словам, у 707 человек заболевание выявлено в ходе профилактических обследований:

"Заболевание у 1 573 пациентов выявлено на I-II стадиях, у 915 - на III и у 440 - на IV стадии".

Главврач подчеркнул, что на конец отчетного года в Азербайджане в общей сложности зарегистрировано 18 515 женщин с онкологическими заболеваниями.

Отметим, что в 1993 году Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила октябрь Всемирным месяцем борьбы против рака молочной железы.