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    Госслужба: Кибератаки на госструктуры Азербайджана направлены на блокирование доступа к услугам

    ИКТ
    • 20 октября, 2026
    • 11:53
    Госслужба: Кибератаки на госструктуры Азербайджана направлены на блокирование доступа к услугам

    Кибератаки на государственные структуры Азербайджана направлены на остановку информационных систем и блокирование доступа граждан к электронным услугам.

    Как передает Report, об этом заявил начальник управления Государственной службы специальной связи и информационной безопасности Азербайджана Надир Новрузов.

    По его словам, недавние инциденты создают вызовы прежде всего с точки зрения их своевременного выявления и минимизации возможных последствий.

    "Сейчас на повестке не кибербезопасность, а киберустойчивость: чтобы при любом происшествии ущерб был минимальным, а системы быстро восстанавливались. Кибератаки на госструктуры мы наблюдаем регулярно, это непрерывно отслеживаемый процесс. Но в последнее время, особенно за последнюю неделю, мы наблюдаем масштабные кибератаки на государственные структуры, их информационные ресурсы и системы", - сказал Новрузов.

    Он отметил, что определить географию атак довольно сложно. "Причина в том, что при их проведении, особенно в крупных масштабах, используются ботнет-сети - это зараженные устройства в разных точках мира", - заключил он.

    Надир Новрузов Хакерская атака (Кибератаки) Государственная служба специальной связи и информационной безопасности
    Azərbaycanda dövlət qurumlarını hədəf alan kiberhücumların məqsədi açıqlanıb
    State Service: Cyberattacks on Azerbaijani government entities aim to block access to services
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