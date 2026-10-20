Госслужба: Кибератаки на госструктуры Азербайджана направлены на блокирование доступа к услугам

Кибератаки на государственные структуры Азербайджана направлены на остановку информационных систем и блокирование доступа граждан к электронным услугам.

Как передает Report, об этом заявил начальник управления Государственной службы специальной связи и информационной безопасности Азербайджана Надир Новрузов.

По его словам, недавние инциденты создают вызовы прежде всего с точки зрения их своевременного выявления и минимизации возможных последствий.

"Сейчас на повестке не кибербезопасность, а киберустойчивость: чтобы при любом происшествии ущерб был минимальным, а системы быстро восстанавливались. Кибератаки на госструктуры мы наблюдаем регулярно, это непрерывно отслеживаемый процесс. Но в последнее время, особенно за последнюю неделю, мы наблюдаем масштабные кибератаки на государственные структуры, их информационные ресурсы и системы", - сказал Новрузов.

Он отметил, что определить географию атак довольно сложно. "Причина в том, что при их проведении, особенно в крупных масштабах, используются ботнет-сети - это зараженные устройства в разных точках мира", - заключил он.