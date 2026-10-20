В Азербайджане ограничат доступ ИИ к принятию важных решений в госорганах

В Азербайджане разрабатываются новые единые требования безопасности при использовании искусственного интеллекта и сторонних ИИ-сервисов в государственных учреждениях.

Как передает Report, об этом заявил начальник управления Государственной службы специальной связи и информационной безопасности Надир Новрузов на VIII Саммите руководителей ИТ-подразделений госорганов в Баку.

По его словам, в скором времени для сотрудников госучреждений подготовят специальные инструкции с правилами безопасной работы с ИИ-инструментами, что позволит полностью исключить риски утечки конфиденциальной информации. Кроме того, все внутренние ИИ-системы, создаваемые в государственном секторе, обязаны будут строго соответствовать новым стандартам информационной безопасности.

Надир Новрузов также подчеркнул, что искусственному интеллекту запретят автономно выполнять критически важные операции. Из-за склонности ИИ к "галлюцинациям" и возможным ошибкам в понимании задач любое ключевое решение в обязательном порядке должен будет подтверждать человек.