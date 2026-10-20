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    В Азербайджане ограничат доступ ИИ к принятию важных решений в госорганах

    ИКТ
    • 20 октября, 2026
    • 11:50
    В Азербайджане ограничат доступ ИИ к принятию важных решений в госорганах

    В Азербайджане разрабатываются новые единые требования безопасности при использовании искусственного интеллекта и сторонних ИИ-сервисов в государственных учреждениях.

    Как передает Report, об этом заявил начальник управления Государственной службы специальной связи и информационной безопасности Надир Новрузов на VIII Саммите руководителей ИТ-подразделений госорганов в Баку.

    По его словам, в скором времени для сотрудников госучреждений подготовят специальные инструкции с правилами безопасной работы с ИИ-инструментами, что позволит полностью исключить риски утечки конфиденциальной информации. Кроме того, все внутренние ИИ-системы, создаваемые в государственном секторе, обязаны будут строго соответствовать новым стандартам информационной безопасности.

    Надир Новрузов также подчеркнул, что искусственному интеллекту запретят автономно выполнять критически важные операции. Из-за склонности ИИ к "галлюцинациям" и возможным ошибкам в понимании задач любое ключевое решение в обязательном порядке должен будет подтверждать человек.

    Надир Новрузов Искусственный интеллект (ИИ)
    Dövlət qurumlarında xarici vendorların süni intellekt həllərinin istifadəsinə əlavə tələblər hazırlanır
    Azerbaijan to restrict AI from making critical decisions in government agencies
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