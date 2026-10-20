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    В Румынии пассажирский автобус столкнулся с грузовиком, погибли два человека

    Другие страны
    • 20 октября, 2026
    • 11:55
    В Румынии пассажирский автобус столкнулся с грузовиком, погибли два человека

    В румынском городе Буфтя произошло ДТП с участием пассажирского микроавтобуса и самосвала.

    Как передает Report, об этом сообщают местные медиа.

    В результате инцидента погибли два человека.

    В микроавтобусе находились 16 человек, еще 14 проходят медицинское обследование на месте происшествия.

    Для оказания помощи были мобилизованы многочисленные спасательные команды.

    Дорожно-транспортное происшествие (ДТП) Румыния
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