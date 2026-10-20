В Румынии пассажирский автобус столкнулся с грузовиком, погибли два человека

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В румынском городе Буфтя произошло ДТП с участием пассажирского микроавтобуса и самосвала.

Как передает Report, об этом сообщают местные медиа.

В результате инцидента погибли два человека.

В микроавтобусе находились 16 человек, еще 14 проходят медицинское обследование на месте происшествия.

Для оказания помощи были мобилизованы многочисленные спасательные команды.