В Румынии пассажирский автобус столкнулся с грузовиком, погибли два человека
Другие страны
- 20 октября, 2026
- 11:55
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В румынском городе Буфтя произошло ДТП с участием пассажирского микроавтобуса и самосвала.
Как передает Report, об этом сообщают местные медиа.
В результате инцидента погибли два человека.
В микроавтобусе находились 16 человек, еще 14 проходят медицинское обследование на месте происшествия.
Для оказания помощи были мобилизованы многочисленные спасательные команды.
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