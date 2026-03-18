ЕС и Исландия подписали соглашение об оборонном партнерстве
- 18 марта, 2026
- 18:36
Европейский союз и Исландия подписали соглашение о партнерстве в области безопасности и обороны.
Как передает Report, об этом сообщила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас в соцсети Х.
"ЕС и Исландия - близкие друзья. Нас объединяет общая безопасность и общие проблемы. Подписанное сегодня между ЕС и Исландией соглашение о партнерстве в области безопасности и обороны выводит наши отношения на новый уровень",- написала она.
При этом Каллас добавила, что это соглашение углубит сотрудничество в областях, имеющих важное значение для безопасности граждан стран ЕС и Ирландии, от морской безопасности до защиты критически важной инфраструктуры.
" Это победа как для ЕС, так и для Исландии",- подчеркнула она.
