    Ушаков: Россия готова гарантировать Зеленскому в Москве безопасность

    Ушаков: Россия готова гарантировать Зеленскому в Москве безопасность

    Если президент Украины Владимир Зеленский готов к встрече с российским коллегой Владимиром Путиным, то РФ приглашает его в Москву.

    Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

    По его словам, вопрос встречи Путина и Зеленского несколько раз поднимался в телефонных разговорах российского лидера с его американским коллегой Дональдом Трампом.

    Он также сказал, что РФ не отказывается от контактов Путина и Зеленского, но они должны быть подготовлены и ориентированы на результат.

    "РФ готова гарантировать Зеленскому в Москве безопасность", - отметил он.

