Ушаков: Россия готова гарантировать Зеленскому в Москве безопасность
В регионе
- 28 января, 2026
- 16:25
Если президент Украины Владимир Зеленский готов к встрече с российским коллегой Владимиром Путиным, то РФ приглашает его в Москву.
Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
По его словам, вопрос встречи Путина и Зеленского несколько раз поднимался в телефонных разговорах российского лидера с его американским коллегой Дональдом Трампом.
Он также сказал, что РФ не отказывается от контактов Путина и Зеленского, но они должны быть подготовлены и ориентированы на результат.
"РФ готова гарантировать Зеленскому в Москве безопасность", - отметил он.
