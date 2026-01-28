Ушаков: Россия готова гарантировать Зеленскому в Москве безопасность

Если президент Украины Владимир Зеленский готов к встрече с российским коллегой Владимиром Путиным, то РФ приглашает его в Москву.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

По его словам, вопрос встречи Путина и Зеленского несколько раз поднимался в телефонных разговорах российского лидера с его американским коллегой Дональдом Трампом.

Он также сказал, что РФ не отказывается от контактов Путина и Зеленского, но они должны быть подготовлены и ориентированы на результат.

"РФ готова гарантировать Зеленскому в Москве безопасность", - отметил он.