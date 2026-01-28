İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Uşakov: Rusiya Moskvada Zelenskinin təhlükəsizliyinə təminat verməyə hazırdır

    Əgər Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski rusiyalı həmkarı Vladimir Putinlə görüşə hazırdırsa, Rusiya onu Moskvaya dəvət edir.

    "Report" Rusiya KİV-lərinə istinadən xəbər verir ki, bunu Rusiya Prezidentinin köməkçisi Yuri Uşakov bildirib.

    Onun sözlərinə görə, Rusiya Putinlə Zelenski arasında təmaslardan imtina etmir, lakin bu görüşlər hazırlanmalı və nəticəyə yönəlməlidir: "Rusiya Moskvada Zelenskinin təhlükəsizliyinə təminat verməyə hazırdır".

    Ушаков: Россия готова гарантировать Зеленскому в Москве безопасность

