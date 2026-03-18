    Боевые действия между Пакистаном и Афганистаном приостанавливаются на пять дней

    Пакистан приостанавливает военную операцию против Афганистана на пять дней в связи с праздником Ид аль-Фитр.

    Как передает Report, об этом заявил министр информации Пакистана Аттаулла Тарар в соцсети X.

    "В преддверии предстоящего исламского праздника Ид-аль-Фитр правительство Пакистана по собственной инициативе, а также по просьбе братских исламских стран - Королевства Саудовская Аравия, Катар и Турции - приняло решение объявить о временной приостановке продолжающейся операции "Газаб-лил-Хак" против террористов и их инфраструктуры поддержки в Афганистане",- говорится в заявлении.

    Также отмечается, что режим приостановки будет действовать с полуночи 18 на 19 марта до полуночи 23 на 24 марта 2026 года.

    "Пакистан совершает этот шаг добросовестно и в соответствии с исламскими нормами. Однако в случае любой трансграничной атаки, атаки беспилотников или любого террористического инцидента на территории Пакистана операция "Газаб-лил-Хак" немедленно возобновится с новой интенсивностью",- добавили в заявлении.

