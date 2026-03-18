Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13
    Иран призвал к эвакуации из районов, где расположены нефтяные объекты стран Персидского залива

    18 марта, 2026
    Власти Ирана призвали немедленно эвакуироваться жителей районов в Саудовской Аравии, Катаре и ОАЭ, где находятся нефтяные объекты, в связи с предстоящими ударами по ним.

    Как передает Report, об этом сообщает Al Jazeera со ссылкой на заявление Корпуса стражей Исламской революции Ирана (КСИР).

    "Немедленно покиньте эти районы и переместитесь на безопасное расстояние от них", - говорится в заявлении.

    Вместе с тем Press TV сообщает, что объектами ударов иранских военных в Саудовской Аравии станут нефтехимический комплекс в городе Эль-Джубайль и НПЗ SAMREF, принадлежащая Saudi Aramco и Exxon Mobil. В Катаре - нефтехимический комплекс в городе Мусайиид и НПЗ в городе Рас-Лаффан. В ОАЭ - газовое месторождение Аль-Хосн.

    Ранее стало известно, что ВВС Израиля нанесли удары по газовой инфраструктуре на юге Ирана, в том числе по месторождению "Южный Парс" и связанной с ним инфраструктуре. В Тегеране заявили, что атаки на иранскую инфраструктуру "не останутся без ответа".

    В свою очередь агентство Bloomberg пишет, что несколько нефтедобывающих компаний проводят эвакуацию персонала с объектов, расположенных в районе Персидского залива, после предупреждении Ирана.

    İran Fars körfəzi ölkələrinin neft obyektlərinin yerləşdiyi ərazilərdən təxliyəyə çağırıb
