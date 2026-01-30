Xersonda Rusiyanın bombardmanı nəticəsində Azərbaycan vətəndaşı həlak olub
- 30 yanvar, 2026
- 12:22
Ukraynanın Xerson vilayətində bir kəndin bombardman edilməsi nəticəsində 60 yaşlı Azərbaycan vətəndaşı həlak olub.
"Report"un Şərqi Avropa bürosunun məlumatına görə, yanvarın 29-da, Xerson vilayətinin Mikolskaya kəndinə Rusiya ordusuna məxsus dron və mərmi hücumları nəticəsində ərazi darmadağın olub.
Ölənlər arasında, kənd sakini 1966-cı il təvəllüdlü, əslən Azərbaycanın Beyləqan rayonundan olan Qasımov Həsən Qiyas oğlu da həlak olub.
H.Qasımov uzun müddətdir bu kənddə yaşayıb, şəxsi təsərrüfatı ilə məşğul olurmuş.
