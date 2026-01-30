Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Лига Чемпионов
    В результате российской бомбардировки в Херсоне погиб гражданин Азербайджана

    Другие страны
    • 30 января, 2026
    • 12:44
    В результате российской бомбардировки в Херсоне погиб гражданин Азербайджана

    В результате российского обстрела села Никольское Херсонской области Украины погиб гражданин Азербайджана.

    Как сообщает восточноевропейское бюро Report, 29 января село подверглось атакам беспилотников и артиллерийскому обстрелу со стороны российских вооруженных сил, в результате чего были разрушены жилые территории.

    Среди погибших - 60-летний житель села Гасымов Гасан Гияс оглу, 1966 года рождения, уроженец Бейлаганского района Азербайджана.

    Отмечается, что Г. Гасымов на протяжении длительного времени проживал в Никольском и занимался личным подсобным хозяйством.

