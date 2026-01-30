В результате российской бомбардировки в Херсоне погиб гражданин Азербайджана
Другие страны
- 30 января, 2026
- 12:44
В результате российского обстрела села Никольское Херсонской области Украины погиб гражданин Азербайджана.
Как сообщает восточноевропейское бюро Report, 29 января село подверглось атакам беспилотников и артиллерийскому обстрелу со стороны российских вооруженных сил, в результате чего были разрушены жилые территории.
Среди погибших - 60-летний житель села Гасымов Гасан Гияс оглу, 1966 года рождения, уроженец Бейлаганского района Азербайджана.
Отмечается, что Г. Гасымов на протяжении длительного времени проживал в Никольском и занимался личным подсобным хозяйством.
Последние новости
14:06
Фото
Переселившимся в Кяркиджахан, Ханъюрду и Тезебине семьям вручены ключи - ОБНОВЛЕНОВнутренняя политика
14:01
В Петербурге задержали попавшего в голову прохожей при стрельбе из пневматикиВ регионе
13:51
Низами Джафаров: Продвигать литературные произведения должны продюсерыKультурная политика
13:50
Полиция Киева получила сообщение о минировании школДругие страны
13:45
Норвегия будет представлена на WUF13 делегацией высокого уровняВнешняя политика
13:43
Экспортные доходы AzerGold в 2025 году выросли на 35%Бизнес
13:41
Выплаты по страхованию имущества в Азербайджане выросли почти на 23%Финансы
13:38
Эрдоган: Турция готова к посредничеству между Ираном и СШАВ регионе
13:37
Фото