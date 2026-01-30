İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Çempionlar Liqası “Böyük Qayıdış”
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Çempionlar Liqası “Böyük Qayıdış”

    "Bakı Metropoliteni" Çin şirkəti ilə differensial tarif siyasətini müzakirə edib

    İnfrastruktur
    • 30 yanvar, 2026
    • 12:11
    Bakı Metropoliteni Çin şirkəti ilə differensial tarif siyasətini müzakirə edib

    "Bakı Metropoliteni" QSC və Çinin "Octopus Holdings Limited" şirkəti arasında ictimai nəqliyyatda differensial tarif siyasətini müzakirə edib.

    "Report" bu barədə "Bakı Metropoliteni"nə istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, "Bakı Metropoliteni"nin İdarə Heyətinin sədri Vüsal Aslanovun rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti Çinə rəsmi səfər çərçivəsində Honqkonqda "Octopus Holdings Limited" şirkətində görüş keçirib. Görüşdə şirkətin baş icraçı direktoru Tim Yinq və Nəqliyyat biznesi üzrə rəhbəri Nora Tanq iştirak edib.

    Bundan başqa, işgüzar müzakirələr zamanı "Octopus" sisteminin ictimai nəqliyyatda tətbiqi, sərnişin rahatlığını artıran texnoloji həllər, eləcə də şəhər miqyasında inteqrasiya olunmuş ödəniş modelləri barədə ətraflı məlumat verilib.

    Bildirilib ki, hazırda şirkət şəhər miqyasında ictimai nəqliyyat və gündəlik ödənişlər üçün əsas rəqəmsal ödəniş platforması olan "Octopus" sistemini inkişaf etdirib və idarə edir. Eyni zamanda, şirkətin Dubay, Amsterdam, Sinqapur, Oklend (Yeni Zelandiya), Konnektikut və Baffalo (Amerika Birləşmiş Ştatları) kimi aparıcı şəhər və regionlarda mövcud ödəniş sistemləri üçün texnoloji həllər və platforma xidmətləri təqdim etməklə beynəlxalq səviyyədə fəaliyyət göstərdiyi qeyd olunub.

    Görüş çərçivəsində beynəlxalq təcrübə mübadiləsi aparılaraq ictimai nəqliyyatda differensial tarif siyasəti, sərnişin seqmentlərinə uyğun xüsusi yanaşmalar, həmçinin ödəniş sistemlərinin gələcək inkişaf istiqamətləri - mobil ödənişlər, açıq platformalar və şəhər miqyasında inteqrasiya olunmuş "ağıllı ödəniş" (smart payment) modelləri ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb.

    “Bakı Metropoliteni” differensial tarif siyasəti
    Foto
    Бакинский метрополитен обсудил с китайской компанией Octopus дифференцированные тарифы
    Foto
    Baku Metro discusses differentiated tariffs with China's Octopus

    Son xəbərlər

    20:28

    "Qəbələ"nin məşqçisi: "İmişli" ilə oyunda qələbə seriyasını davam etdirmək istəyirdik"

    Futbol
    20:25
    Video

    Türkiyənin hərbi gəmiləri Baltik dənizində fəaliyyətə başlayıb

    Digər ölkələr
    20:19

    İsrail CAR-nın müvəqqəti işlər vəkilini "persona non qrata" elan edib

    Digər ölkələr
    20:15

    ABŞ İranın daxili işlər nazirinə qarşı sanksiya tətbiq edib

    Digər ölkələr
    20:01

    Ermənistanda II Qareginin qardaşının həbs müddəti uzadılıb

    Region
    19:45

    Süleyman Mikayılov Qaradağın icra başçısı vəzifəsindən azad edilib

    Daxili siyasət
    19:35

    Quterriş BMT-nin qaçılmaz maliyyə çöküşü təhlükəsi ilə üzləşdiyini bildirib

    Digər
    19:27

    Azərbaycan Yüksək Liqası: "Abşeron" UNEC üzərində qələbə qazanıb

    Komanda
    19:26
    Foto

    Yaponiya azərbaycanlı pedaqoqu ali dövlət mükafatı ilə təltif edib

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti