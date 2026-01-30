Бакинский метрополитен обсудил с китайской компанией Octopus дифференцированные тарифы

Председатель правления "Бакинского метрополитена" Вюсал Асланов в рамках визита в Китай обсудил с представителями местной компании Octopus Holdings Limited вопросы внедрения дифференцированной тарифной политики в общественном транспорте.

Как сообщили Report в Бакметрополитене, делегация во главе с Аслановым провела встречу с главным исполнительным директором Octopus Holdings Limited Тим Ином и руководителем транспортного направления Норой Тан в Гонконге.

В ходе деловых переговоров стороны подробно обсудили применение системы Octopus в общественном транспорте, технологические решения для повышения удобства пассажиров, а также интегрированные модели оплаты на городском уровне. Система Octopus сегодня является ключевой цифровой платежной платформой для общественного транспорта в Гонконге.

В рамках встречи состоялся обмен международным опытом по вопросам дифференцированной тарифной политики в общественном транспорте, применения специальных подходов с учетом различных пассажирских сегментов, а также дальнейшего развития платежных систем - мобильных платежей, открытых платформ и интегрированных городских моделей "умных" платежей.