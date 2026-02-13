Сунния Дуррани-Джамал: АБР готов поддержать формирование рынка устойчивых облигаций в Азербайджане

Азиатский банк развития (АБР) готов поддержать развитие активного рынка устойчивых облигаций и других инструментов, соответствующих принципам ESG, в Азербайджане.

Об этом, как сообщает Report, заявила глава представительства АБР в Азербайджане Сунния Дуррани-Джамал на совместном форуме АБР, ABB-Invest и Unicapital "Следующий этап развития для Азербайджана: рынки капитала для зеленого и устойчивого роста".

По словам С. Дуррани-Джамал, Азербайджан находится в ключевой точке своей экономической траектории: "В последние годы страна добилась существенного прогресса в укреплении макроэкономической стабильности, инвестициях в человеческий капитал, развитии возобновляемой энергетики и модернизации инфраструктуры".

Как отмечается в Стратегии партнерства АБР с Азербайджаном на 2025-2029 годы, приверженность правительства переходу к зеленой, диверсифицированной и основанной на знаниях экономике носит системный характер.

"Рост доли ненефтяного сектора, расширение мощностей ВИЭ для достижения целей 2030 года, а также масштабная инфраструктурная трансформация в рамках повестки "Азербайджан 2030" формируют основу для новой модели роста, ориентированной на инновации и устойчивость", - сказала С.Дуррани-Джамал.

При этом, подчеркнула глава представительства АБР, для полной реализации поставленных целей необходимы более глубокие и инклюзивные финансовые рынки. Речь идет о способности мобилизовать долгосрочный капитал, привлекать частные инвестиции и обеспечивать финансирование зеленого перехода.

"Мировая практика показывает, что развитые рынки капитала расширяют доступ к долгосрочному финансированию инфраструктурных и инновационных проектов - в сферах возобновляемой энергетики, транспорта, цифровизации и поддержки малого и среднего бизнеса", - сказала она.

По ее словам, устойчивое финансирование уже вышло за рамки нишевого сегмента и стало частью глобальных инвестиционных потоков. После проведения в Баку в 2024 году климатической конференции COP29 Азербайджан усилил свои позиции на международной климатической повестке.

Запуск национальной "Зеленой таксономии" и Дорожной карты по устойчивому финансированию стал важным институциональным шагом. Логичным следующим этапом, по оценке АБР, является формирование активного рынка устойчивых облигаций, как государственных, так и корпоративных.

С. Дуррани-Джамал напомнила, что в рамках новой Стратегии партнерства на 2025–2029 годы АБР намерен поддерживать развитие рынка капитала, стимулировать частный сектор, содействовать финансовой инклюзивности, а также мобилизовать климатическое финансирование, в том числе через механизмы смешанного финансирования и инструменты минимизации рисков.

По оценке банка, следующая волна роста Азербайджана будет определяться цифровыми, зелеными и диверсифицированными драйверами, интегрированными в глобальную финансово-экономическую систему. Рынки капитала должны сыграть в этом процессе центральную роль, подчеркнула она.

Отметим, что целью форума было формирование практических возможностей для развития рынка капитала в стране, а также обсуждение глобальных и региональных тенденций и совершенствования регуляторной среды. В ходе мероприятия была подчеркнута необходимость развития финансовой инфраструктуры, цифровой трансформации и современных инструментов управления рисками как основы для формирования эффективного и устойчивого рынка капитала в Азербайджане.