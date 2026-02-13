ADB: Azərbaycanda dayanıqlı istiqraz bazarının formalaşmasını dəstəkləməyə hazırıq
- 13 fevral, 2026
- 17:16
Asiya İnkişaf Bankı (ADB) Azərbaycanda ESG prinsiplərinə uyğun dayanıqlı istiqraz və digər alətlərin bazarının inkişafını dəstəkləməyə hazırdır.
"Report" xəbər verir ki, bunu ADB-nin Azərbaycandakı nümayəndəliyinin rəhbəri Sunniya Durrani-Camal Bakıda keçirilən "Azərbaycan üçün növbəti inkişaf mərhələsi: yaşıl və dayanıqlı inkişaf üçün kapital bazarları" adlı forumda bildirib.
Onun sözlərinə görə, hazırda Azərbaycan öz iqtisadi trayektoriyasının əsas nöqtəsindədir: "Son illər ölkə makroiqtisadi sabitliyin möhkəmləndirilməsi, insan kapitalına investisiyalar, bərpa olunan enerjinin inkişafı və infrastrukturun modernləşdirilməsi sahəsində əhəmiyyətli irəliləyişə nail olub".
ADB-nin Azərbaycanla 2025–2029-cu illər üzrə Tərəfdaşlıq Strategiyasında qeyd olunduğu kimi, hökumətin "yaşıl", şaxələndirilmiş və biliyə əsaslanan iqtisadiyyata keçidə sadiqliyi sistemli xarakter daşıyır.
"Qeyri-neft sektorunun payının artması, 2030-cu il hədəflərinə çatmaq üçün bərpa olunan enerji güclərinin genişləndirilməsi, həmçinin "Azərbaycan 2030" gündəliyi çərçivəsində irimiqyaslı infrastruktur transformasiyası innovasiyalara və davamlılığa yönəlmiş yeni artım modeli üçün zəmin yaradır", - S.Durrani-Camal bildirib.
ADB nümayəndəliyinin rəhbəri vurğulayıb ki, bununla yanaşı, qarşıya qoyulmuş hədəflərin tam şəkildə reallaşdırılması üçün daha dərin və inklüziv maliyyə bazarları zəruridir: "Söhbət uzunmüddətli kapitalı səfərbər etmək, özəl investisiyaları cəlb etmək və "yaşıl keçid"in maliyyələşdirilməsini təmin etmək bacarığından gedir. Dünya təcrübəsi göstərir ki, inkişaf etmiş kapital bazarları bərpa olunan enerji, nəqliyyat, rəqəmsallaşma, kiçik və orta biznesin dəstəklənməsi sahələrində infrastruktur və innovasiya layihələrinin uzunmüddətli maliyyələşdirilməsinə çıxış imkanlarını genişləndirir".
Onun sözlərinə görə, davamlı maliyyələşdirmə artıq qlobal investisiya axınlarının bir hissəsinə çevrilib: "2024-cü ildə Bakıda COP29 iqlim konfransının keçirilməsindən sonra Azərbaycan beynəlxalq iqlim gündəliyində mövqelərini gücləndirib".
Milli "Yaşıl taksonomiya"nın və Davamlı Maliyyələşdirmə üzrə Yol Xəritəsinin işə salınması mühüm institusional addım olub. ADB-in qiymətləndirməsinə görə, növbəti məntiqli mərhələ həm dövlət, həm də korporativ səviyyədə dayanıqlı istiqrazlar bazarının formalaşdırılmasıdır.
S.Durrani-Camal xatırladıb ki, 2025–2029-cu illər üçün yeni Tərəfdaşlıq Strategiyası çərçivəsində ADB kapital bazarının inkişafını dəstəkləmək, özəl sektoru stimullaşdırmaq, maliyyə inklüzivliyinə kömək etmək, həmçinin qarışıq maliyyələşdirmə mexanizmləri və risklərin minimallaşdırılması alətləri vasitəsilə iqlim maliyyələşdirilməsini səfərbər etmək niyyətindədir.
Bankın qiymətləndirməsinə görə, Azərbaycanın növbəti artım dalğası qlobal maliyyə-iqtisadi sistemə inteqrasiya olunmuş rəqəmsal, "yaşıl" və şaxələndirilmiş hərəkətverici qüvvələrlə müəyyən ediləcək. O vurğulayıb ki, kapital bazarları bu prosesdə mərkəzi rol oynamalıdır.
Forumun məqsədi ölkədə kapital bazarının inkişafı üçün praktiki imkanlar formalaşdırılması, eləcə də qlobal və regional tendensiyaların, həmçinin tənzimləmə mühitinin təkmilləşdirilməsinin müzakirə edilməsi olub. Tədbir zamanı Azərbaycanda səmərəli və dayanıqlı kapital bazarının formalaşdırılması üçün əsas kimi maliyyə infrastrukturunun inkişafının, rəqəmsal transformasiyanın və müasir risklərin idarə olunması üzrə alətlərin zəruriliyi vurğulanıb.