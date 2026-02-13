В Лувре произошел потоп над залом, где хранятся произведения XV-XVI веков

В музее Лувра в Париже в ночь на 13 февраля начало подтапливать один из залов экспозиции.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на источники.

По данным источников, утечка воды произошла над залом "Дюшатель" под номером 707, где хранятся несколько произведений XV–XVI веков, а также картины XIX века.

От подтопления сильно пострадал потолок зала, повреждены также некоторые произведения искусства.

На сайте музея вывесили предупреждение, что залы 706–708 временно закрыты для посетителей.

Ранее сегодня сообщалось о том, что парижская прокуратура в рамках расследования возможной масштабной схемы мошенничества с билетами в Лувр задержала 9 человек.