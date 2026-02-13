Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Другие страны
    • 13 февраля, 2026
    • 11:53
    Во Франции задержаны 9 человек по подозрению в мошенничестве с билетами в Лувр

    Парижская прокуратура в рамках расследования возможной масштабной схемы мошенничества с билетами в музей Лувр задержала 9 человек.

    Как передает Report, об этом сообщило агентство АР.

    Среди задержанных – двое сотрудников Лувра, несколько экскурсоводов, а также один человек, которого следствие считает организатором схемы.

    Задержания произошли в рамках судебного расследования, открытого после того, как в декабре 2024 года Лувр подал официальную жалобу.

    Музей проинформировал следователей о частом присутствии двух китайских гидов, которых подозревают в том, что они незаконно заводили в музей группы китайских туристов, многократно используя одни и те же билеты для разных посетителей.

    Впоследствии под подозрение попали и другие гиды с подобной практикой.

    Согласно оценкам, общие потери музея за последнее десятилетие превышают 10 млн евро.

    Франция Лувр мошенничество задержания уголовное расследование
