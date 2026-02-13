Во Франции задержаны 9 человек по подозрению в мошенничестве с билетами в Лувр

Парижская прокуратура в рамках расследования возможной масштабной схемы мошенничества с билетами в музей Лувр задержала 9 человек.

Как передает Report, об этом сообщило агентство АР.

Среди задержанных – двое сотрудников Лувра, несколько экскурсоводов, а также один человек, которого следствие считает организатором схемы.

Задержания произошли в рамках судебного расследования, открытого после того, как в декабре 2024 года Лувр подал официальную жалобу.

Музей проинформировал следователей о частом присутствии двух китайских гидов, которых подозревают в том, что они незаконно заводили в музей группы китайских туристов, многократно используя одни и те же билеты для разных посетителей.

Впоследствии под подозрение попали и другие гиды с подобной практикой.

Согласно оценкам, общие потери музея за последнее десятилетие превышают 10 млн евро.