    Инфраструктура
    • 13 февраля, 2026
    • 16:25
    AZAL предлагает широкий выбор направлений и удобное расписание в связи с праздниками Новруз и Рамазан

    Azerbaijan Airlines (AZAL) предлагает пассажирам широкий выбор направлений и удобное расписание в связи с праздниками Новруз и Рамазан, позволяя подобрать поездку под любой формат - от короткого уикенда до полноценного отпуска.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на AZAL.

    Согласно информации, маршрутная сеть авиакомпании охватывает города Азии, Ближнего Востока и Европы, а в преддверии и во время праздничных дней AZAL выполнит свыше тысячи международных рейсов.

    Куда чаще всего летят весной?

    В праздничные дни особенно востребованы направления Ближнего Востока и курортные маршруты. Одним из самых популярных вариантов остается Дубай - в этот период пассажирам доступны расширенные опции перелётов, включая дополнительные рейсы.

    Для тех, кто предпочитает спокойный отдых и мягкий климат, AZAL выполняет рейсы в Шарм-эль-Шейх - один из самых популярных курортов региона. Тем, кто планирует встретить праздники у океана и полностью сменить привычный ритм, доступны рейсы в Мале - направлении, которое особенно ценят путешественники, выбирающие отдых заранее. В числе востребованных городов весеннего сезона также - Тель-Авив, который в это время сочетает комфортную погоду и разнообразные туристические возможности.

    Турция: направления на любой сценарий

    Турция занимает важное место в маршрутной сети AZAL в период весенних праздников. Стамбул традиционно остается одним из самых популярных направлений благодаря высокой частоте рейсов. Кроме того, пассажирам доступны перелеты в Анкару, Измир, Анталью и Трабзон - города, которые подходят как для деловых поездок, так и для культурных маршрутов и отдыха.

    Европа для тех, кто любит весенние города

    В весеннем расписании AZAL представлены рейсы в Прагу, Вену, Милан, Барселону, Берлин, Париж и Лондон - направления, которые выбирают пассажиры, ориентированные на культурный туризм и заранее запланированные поездки. Назначение дополнительных рейсов в Прагу и Вену расширяет возможности для путешествий в праздничный период.

    Центральная Азия: путешествия в атмосфере праздников

    Весенние праздники особенно созвучны поездкам в страны Центральной Азии, где Новруз и Рамазан имеют глубокое культурное значение. Рейсы в Ташкент, Самарканд, Ургенч, Душанбе и Бишкек позволяют познакомиться с историческими городами и архитектурным наследием региона.

    Путешествия в Восточную Азию

    Для пассажиров, планирующих путешествия в период праздников, маршрутная сеть AZAL включает рейсы в Пекин, позволяя познакомиться с богатым культурным наследием Китая и современной атмосферой Восточной Азии.

    Дополнительные рейсы и самые востребованные направления

    С учетом повышенного спроса в праздничный период AZAL назначила 14 дополнительных рейсов (с 20 по 30 марта):

    • 6 рейсов в Дубай

    • 6 рейсов в Тбилиси

    • по одному рейсу в Прагу и Вену

    Наиболее востребованные направления AZAL по количеству рейсов в период с 18 по 30 марта:

    • Тбилиси

    • Москва

    • Стамбул

    • Дубай

    • Тель-Авив

    Ознакомиться с расписанием и приобрести билеты можно на официальном сайте, в мобильном приложении авиакомпании, а также в кассах и у аккредитованных агентств AZAL.

    AZAL Novruz və Ramazan bayramları ilə bağlı geniş istiqamət seçimi və çevik uçuş cədvəli təklif edir
    AZAL offers passengers wide range of destinations during March holidays
