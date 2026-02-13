Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Задержан подозреваемый в краже полтонны топлива из грузового автомобиля в Хырдалане

    Происшествия
    • 13 февраля, 2026
    • 16:11
    Задержан подозреваемый в краже полтонны топлива из грузового автомобиля в Хырдалане

    В Абшеронском районе, на территории города Хырдалан, из грузового автомобиля марки MAN похищено 490 литров топлива.

    Об этом Report сообщили в Министерстве внутренних дел.

    В результате проведенных мероприятий задержан подозреваемый в совершении деяния ранее судимый 40-летний Р.Джахангиров. В ходе расследования установлено, что Р.Джахангиров залил похищенное топливо в чан своего грузового автомобиля той же марки.

    Материалы дела в отношении Джахангирова переданы в суд, который назначил ему административный арест сроком на 30 суток.

    похищение топлива город Хырдалан грузовой автомобиль
    Abşeronda yük avtomobilindən yarım ton yanacaq oğurlamaqda şübhəli bilinən şəxs saxlanılıb
    Лента новостей