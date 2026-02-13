Задержан подозреваемый в краже полтонны топлива из грузового автомобиля в Хырдалане

В Абшеронском районе, на территории города Хырдалан, из грузового автомобиля марки MAN похищено 490 литров топлива.

Об этом Report сообщили в Министерстве внутренних дел.

В результате проведенных мероприятий задержан подозреваемый в совершении деяния ранее судимый 40-летний Р.Джахангиров. В ходе расследования установлено, что Р.Джахангиров залил похищенное топливо в чан своего грузового автомобиля той же марки.

Материалы дела в отношении Джахангирова переданы в суд, который назначил ему административный арест сроком на 30 суток.