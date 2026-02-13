Задержан подозреваемый в краже полтонны топлива из грузового автомобиля в Хырдалане
Происшествия
- 13 февраля, 2026
- 16:11
В Абшеронском районе, на территории города Хырдалан, из грузового автомобиля марки MAN похищено 490 литров топлива.
Об этом Report сообщили в Министерстве внутренних дел.
В результате проведенных мероприятий задержан подозреваемый в совершении деяния ранее судимый 40-летний Р.Джахангиров. В ходе расследования установлено, что Р.Джахангиров залил похищенное топливо в чан своего грузового автомобиля той же марки.
Материалы дела в отношении Джахангирова переданы в суд, который назначил ему административный арест сроком на 30 суток.
Последние новости
16:16
В Лувре произошел потоп над залом, где хранятся произведения XV-XVI вековДругие страны
16:11
Задержан подозреваемый в краже полтонны топлива из грузового автомобиля в ХырдаланеПроисшествия
16:09
Киев и Берлин к 2027 году откроют 10 предприятий по производству дроновДругие страны
16:03
На острове Реюньон началось извержение вулкана Питон-де-ла-ФурнезДругие страны
16:00
İKTA: Возможны задержки в доставке посылок из Китая в АзербайджанБизнес
15:45
Индийская Reliance получила лицензию США на закупку венесуэльской нефтиВ регионе
15:40
РФ ударила по Донецкой области Украины: 5 погибших, 12 раненыхДругие страны
15:40
В Нахчыване пресечены 10 случаев эксплуатации детского труда и 6 ранних браковСоциальная защита
15:37