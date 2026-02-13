Abşeronda yük avtomobilindən yarım ton yanacaq oğurlamaqda şübhəli bilinən şəxs saxlanılıb
Hadisə
- 13 fevral, 2026
- 15:49
Abşeron rayonu, Xırdalan şəhəri ərazisində "MAN" markalı yük avtomobilindən 490 litr yanacaq oğurlanıb.
Bu barədə "Report"a Daxili İşlər Nazirliyindən (DİN) məlumat verilib.
Bildirilib ki, keçirilən tədbirlərlə əməli törətməkdə şübhəli bilinən, əvvəllər məhkum olunmuş 40 yaşlı R.Cahangirov saxlanılıb.
Araşdırma zamanı müəyyən edilib ki, R.Cahangirov oğurladığı yanacağı eyni markadan olan öz yük maşınının çəninə töküb. R.Cahangirov barəsində toplanan material məhkəməyə göndərilib. O, 30 gün müddətinə inzibati qaydada həbs edilib.
Son xəbərlər
16:23
Kiyev və Berlin ilin sonuna kimi 10 dron istehsalı müəssisəsi açacaqDigər ölkələr
16:20
Adil Şükürov: "Səbail"in I Liqada çempionluq şansı itməyib"Futbol
16:15
Video
Hərbi attaşelər HHQ-nin hərbi hissəsində olublarDigər
16:14
Hindistan şirkəti ABŞ-dən Venesuela neftinin alınması üçün lisenziya alıbRegion
16:13
Foto
Dövlət Xidməti yaranma gününü qeyd edibDaxili siyasət
16:12
Gürcüstan Dəmir Yolları: Rusiya ilə dəmir yolu əlaqəsinin bərpası gündəmdə deyilRegion
16:10
Qış Olimpiya Oyunları: Norveçli xizəkçi səkkizinci qızıl medalını qazanaraq rekorda şərik olubFərdi
16:07
Bakıda keçiriləcək AQEM Qadınlar Şurasının ilk iclasının tarixi açıqlanıbXarici siyasət
16:06