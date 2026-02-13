В южной части Каспия задержан браконьер с уловом из 172 рыб

В Азербайджане сотрудники правоохранительных органов задержали гражданина Н. Габибзаде, подозреваемого в незаконном рыболовстве в южной части Каспийского моря.

Как сообщили Report в Лянкяранской региональной группе пресс-службы МВД, в ходе досмотра у задержанного изъято 172 рыбы различных видов, вылов которой запрещен, и незаконное рыболовное снаряжение.

По данному факту ведется расследование.