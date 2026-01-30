İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Çempionlar Liqası “Böyük Qayıdış”
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Çempionlar Liqası “Böyük Qayıdış”

    Türkiyə Qazaxıstanda 79,5 milyon dollarlıq əczaçılıq zavodu tikəcək

    Region
    • 30 yanvar, 2026
    • 12:16
    Türkiyə Qazaxıstanda 79,5 milyon dollarlıq əczaçılıq zavodu tikəcək

    Qazaxıstan Səhiyyə Nazirliyi Türkiyənin "Nobel" şirkəti ilə Qazaxıstanda yeni əczaçılıq məhsullarının istehsalı zavodunun tikintisinə dair böyük investisiya müqaviləsi imzalayıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Qazaxıstan KİV-ləri məlumat yayıb.

    Türkiyənin investisiyası 40 milyard tengə (79,5 milyon dollar) təşkil edəcək.

    Zavodun tikintisinə 2026-cı ildə başlanılacaq, 17 sosial əhəmiyyətli preparat və 40 adda dərman vasitəsi istehsal ediləcək.

    "Bizim vəzifəmiz ölkəni keyfiyyətli və əlçatan dərmanlarla təmin etmək, eyni zamanda Qazaxıstanın regional əczaçılıq mərkəzinə çevrilməsi üçün şərait yaratmaqdır. Bunun üçün bütün zəruri qanunvericilik şərtləri artıq yaradılıb", - Qazaxıstan Səhiyyə naziri Akmaral Alnazarova deyib.

    Qazaxıstan Türkiyə əczaçılıq məhsulları Zavod
    Турция построит фармзавод за $79,5 млн в Казахстане

    Son xəbərlər

    20:41

    Çempionlar Liqası: "Qarabağ" - "Nyukasl" matçının başlama saatı müəyyənləşib

    Futbol
    20:41

    Yaponiya səfiri: Tokio WUF13-ə böyük maraq göstərir

    Xarici siyasət
    20:28

    "Qəbələ"nin məşqçisi: "İmişli" ilə oyunda qələbə seriyasını davam etdirmək istəyirdik"

    Futbol
    20:25
    Video

    Türkiyənin hərbi gəmiləri Baltik dənizində fəaliyyətə başlayıb

    Digər ölkələr
    20:19

    İsrail CAR-nın müvəqqəti işlər vəkilini "persona non qrata" elan edib

    Digər ölkələr
    20:15

    ABŞ İranın daxili işlər nazirinə qarşı sanksiya tətbiq edib

    Digər ölkələr
    20:01

    Ermənistanda II Qareginin qardaşının həbs müddəti uzadılıb

    Region
    19:45

    Süleyman Mikayılov Qaradağın icra başçısı vəzifəsindən azad edilib

    Daxili siyasət
    19:35

    Quterriş BMT-nin qaçılmaz maliyyə çöküşü təhlükəsi ilə üzləşdiyini bildirib

    Digər
    Bütün Xəbər Lenti