Турция построит фармзавод за $79,5 млн в Казахстане
В регионе
- 30 января, 2026
- 11:46
Минздрав Казахстана подписал крупное инвестиционное соглашение с турецкой компанией Nobel, в рамках которого предусматривается строительство нового фармацевтического производства в Казахстане.
Как передает Report, об этом сообщают казахстанские СМИ.
Инвестиции турецкой стороны составят 40 млрд тенге ($79,5 млн).
Строительство завода начнется в 2026 году, будет создано 17 социально значимых препаратов и 40 наименований лекарственных средств.
"Наша задача - обеспечить страну качественными и доступными лекарствами, а также создать условия, при которых Казахстан станет региональным фармацевтическим хабом. Все необходимые законодательные условия для этого уже созданы", - сказала глава Минздрава Казахстана Акмарал Альназарова.
