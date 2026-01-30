Турция построит фармзавод за $79,5 млн в Казахстане

Минздрав Казахстана подписал крупное инвестиционное соглашение с турецкой компанией Nobel, в рамках которого предусматривается строительство нового фармацевтического производства в Казахстане.

Как передает Report, об этом сообщают казахстанские СМИ.

Инвестиции турецкой стороны составят 40 млрд тенге ($79,5 млн).

Строительство завода начнется в 2026 году, будет создано 17 социально значимых препаратов и 40 наименований лекарственных средств.

"Наша задача - обеспечить страну качественными и доступными лекарствами, а также создать условия, при которых Казахстан станет региональным фармацевтическим хабом. Все необходимые законодательные условия для этого уже созданы", - сказала глава Минздрава Казахстана Акмарал Альназарова.