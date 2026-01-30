Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Лига Чемпионов
    Турция построит фармзавод за $79,5 млн в Казахстане

    В регионе
    • 30 января, 2026
    • 11:46
    Турция построит фармзавод за $79,5 млн в Казахстане

    Минздрав Казахстана подписал крупное инвестиционное соглашение с турецкой компанией Nobel, в рамках которого предусматривается строительство нового фармацевтического производства в Казахстане.

    Как передает Report, об этом сообщают казахстанские СМИ.

    Инвестиции турецкой стороны составят 40 млрд тенге ($79,5 млн).

    Строительство завода начнется в 2026 году, будет создано 17 социально значимых препаратов и 40 наименований лекарственных средств.

    "Наша задача - обеспечить страну качественными и доступными лекарствами, а также создать условия, при которых Казахстан станет региональным фармацевтическим хабом. Все необходимые законодательные условия для этого уже созданы", - сказала глава Минздрава Казахстана Акмарал Альназарова.

    Türkiyə Qazaxıstanda 79,5 milyon dollarlıq əczaçılıq zavodu tikəcək
