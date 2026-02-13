Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    13 февраля, 2026
    • 19:21
    Канцлер ФРГ: Евросоюз должен пересмотреть стратегию интеграции Западных Балкан

    Европейский союз готовится к выработке новой стратегии расширения, реализация которой может начаться уже после апреля.

    Как сообщает европейское бюро Report, об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.

    Глава правительства ФРГ прямо связал перспективы продвижения процесса с предстоящими выборами в Венгрии. "Все здесь, в этом зале, знают, кто против этого, но мы должны это преодолеть. До сих пор требуется единогласное голосование в Европейском совете… Самое позднее после выборов, которые пройдут в апреле, надеюсь, мы сможем открыть следующие главы (кластеры переговоров для вступления в ЕС) и приблизить вас к Европейскому союзу, чтобы в конечном итоге вы стали его членами", - отметил Мерц.

    По его словам, он убежден, что страны Западных Балкан как часть Европы должны стать неотъемлемой частью ЕС. "Я не хочу потерять вас. Вы - часть европейского континента", - заявил канцлер, отвечая на вопрос президента Черногории о перспективах членства его страны в ЕС.

    Мерц также признался, что ему "все более и более неловко от подхода" Европейского союза к балканским странам.

