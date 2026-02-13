Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Президент Ильхам Алиев встретился в Мюнхене с вице-премьером Словакии

    Внешняя политика
    • 13 февраля, 2026
    • 18:31
    Президент Ильхам Алиев встретился в Мюнхене с вице-премьером Словакии

    Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился в Мюнхене с заместителем премьер-министра и министром обороны Словацкой Республики Робертом Калиняком.

    Как сообщает Report, в ходе беседы с удовлетворением был отмечен официальный визит президента Азербайджана в Словакию в декабре прошлого года, подчеркивалось, что взаимные визиты высокого уровня вносят существенный вклад в развитие связей.

    На встрече было отмечено, что двусторонние отношения между нашими странами, носящие характер стратегического партнерства, основываются на взаимопонимании и взаимной поддержке, подчеркнуто наличие возможностей для расширения сотрудничества в различных направлениях. В этом контексте было выражено удовлетворение развитием партнерства в военно-технической сфере, состоялся обмен мнениями о перспективах данного взаимодействия.

    Prezident İlham Əliyev Münxendə Slovakiyanın müdafiə naziri ilə görüşüb
    President Ilham Aliyev meets with Deputy Prime Minister of Slovakia in Munich
