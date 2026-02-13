Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Швеция выделит $100 млн на закупку американского оружия для Украины

    Швеция внесла $100 млн в инициативу PURL, в рамках которой осуществляется закупка американского оружия для Украины.

    Как передает Report, об этом сообщило шведское правительство.

    Швеция делает вклад в совместный пакет помощи на общую сумму $500 млн долларов вместе с Нидерландами, Норвегией и Великобританией.

    "Противовоздушная оборона и боеприпасы имеют решающее значение для того, чтобы Украина могла защититься от постоянных атак России. Вместе с нашими союзниками и партнерами мы посылаем четкий сигнал о нашей общей приверженности миру и безопасности в Европе", – заявил министр обороны Швеции Пол Йонсон.

    Министерство обороны Нидерландов накануне анонсировало, что эти средства должны пойти на закупку необходимого оборудования для Украины – ракет к системам Patriot, артиллерийских снарядов, боеприпасов для истребителей F-16 и запасных частей.

    Ранее сообщалось, что Великобритания впервые присоединится к закупкам оружия США для Украины в рамках PURL и выделит $205 млн.

    İsveç ABŞ silahlarının alınması üçün Ukraynaya 100 milyon dollar ayıracaq
    Sweden allocates $100 million for US weapons procurement for Ukraine
