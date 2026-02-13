Швеция выделит $100 млн на закупку американского оружия для Украины

Швеция внесла $100 млн в инициативу PURL, в рамках которой осуществляется закупка американского оружия для Украины.

Как передает Report, об этом сообщило шведское правительство.

Швеция делает вклад в совместный пакет помощи на общую сумму $500 млн долларов вместе с Нидерландами, Норвегией и Великобританией.

"Противовоздушная оборона и боеприпасы имеют решающее значение для того, чтобы Украина могла защититься от постоянных атак России. Вместе с нашими союзниками и партнерами мы посылаем четкий сигнал о нашей общей приверженности миру и безопасности в Европе", – заявил министр обороны Швеции Пол Йонсон.

Министерство обороны Нидерландов накануне анонсировало, что эти средства должны пойти на закупку необходимого оборудования для Украины – ракет к системам Patriot, артиллерийских снарядов, боеприпасов для истребителей F-16 и запасных частей.

Ранее сообщалось, что Великобритания впервые присоединится к закупкам оружия США для Украины в рамках PURL и выделит $205 млн.