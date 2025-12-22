Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет акт об амнистии мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет акт об амнистии мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    В Японии готовится к перезапуску самая крупная в мире атомная электростанция

    Другие страны
    • 22 декабря, 2025
    • 06:19
    В Японии готовится к перезапуску самая крупная в мире атомная электростанция

    В Японии после модернизации готовится возобновить работу крупнейшая в мире атомная электростанция (АЭС) "Касивадзаки-Карива".

    Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters.

    Губернатор префектуры Ниигата Хидэё Ханадзуми дал согласие на повторный запуск АЭС после долгих лет проверок безопасности и улучшения защитных механизмов. Он заявил, что принятые меры безопасности соответствуют самым строгим стандартам, и эксплуатация объекта необходима для стабильного развития региона.

    В настоящее время корпорация Tokyo Electric Power Company завершает заключительный этап подготовки к возобновлению работы станции.

    Работа АЭС "Касивадзаки-Карива" была полностью приостановлена после аварии на атомной станции "Фукусима-1" в 2011 году.

    Япония АЭС перезапуск
    Yaponiyada dünyanın ən böyük atom elektrik stansiyasının yenidən işə salınmasına hazırlıq görülür

    Последние новости

    06:46

    В Австралии предложены ограничения на оборот оружия и запрет протестов

    Другие страны
    06:19

    В Японии готовится к перезапуску самая крупная в мире атомная электростанция

    Другие страны
    05:57

    В Индонезии 16 человек погибли в ДТП с автобусом

    Другие страны
    05:25

    К югу от Соломоновых Островов произошло землетрясение магнитудой 5,1

    Другие страны
    04:48

    Израиль сообщил США о возможной атаке Ирана

    Другие страны
    04:16

    Гарри Кейн установил рекорд Бундеслиги

    Другие страны
    03:59

    Алжир обсуждает признание французской колонизации преступной

    Другие страны
    03:24

    В Британию за год через Ла-Манш попали более 40 тысяч мигрантов

    Другие страны
    02:47

    Истребитель ВВС США перехватил самолет из-за приближения к резиденции Трампа

    Другие страны
    Лента новостей