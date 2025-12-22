В Японии готовится к перезапуску самая крупная в мире атомная электростанция

В Японии после модернизации готовится возобновить работу крупнейшая в мире атомная электростанция (АЭС) "Касивадзаки-Карива".

Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters.

Губернатор префектуры Ниигата Хидэё Ханадзуми дал согласие на повторный запуск АЭС после долгих лет проверок безопасности и улучшения защитных механизмов. Он заявил, что принятые меры безопасности соответствуют самым строгим стандартам, и эксплуатация объекта необходима для стабильного развития региона.

В настоящее время корпорация Tokyo Electric Power Company завершает заключительный этап подготовки к возобновлению работы станции.

Работа АЭС "Касивадзаки-Карива" была полностью приостановлена после аварии на атомной станции "Фукусима-1" в 2011 году.