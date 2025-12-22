İlham Əliyev WUF13 Büdcə Zərfi 2026 Amnistiya aktı Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    Yaponiyada dünyanın ən böyük atom elektrik stansiyasının yenidən işə salınmasına hazırlıq görülür

    22 dekabr, 2025
    • 06:25
    Yaponiyada dünyanın ən böyük atom elektrik stansiyası (AES) olan "Kasivazaki-Kariva" AES modernizasiyadan sonra fəaliyyətini bərpa etməyə hazırlaşır.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Reuters" agentliyi məlumat yayıb.

    Niiqata prefekturasının qubernatoru Hideyo Hanazumi uzun illər davam edən təhlükəsizlik yoxlamalarından və müdafiə mexanizmlərinin təkmilləşdirilməsindən sonra AES-nin yenidən işə salınmasına razılıq verib. O bildirib ki, görülən təhlükəsizlik tədbirləri ən sərt standartlara cavab verir və obyektin istismarı regionun sabit inkişafı üçün zəruridir.

    Hazırda "Tokyo Electric Power Company" korporasiyası stansiyanın fəaliyyətinin bərpası üçün hazırlıqların yekun mərhələsini tamamlayır.

    "Kasivazaki-Kariva" AES-nin işi 2011-ci ildə "Fukusima-1" atom stansiyasında baş vermiş qəzadan sonra tamamilə dayandırılmışdı.

    В Японии готовится к перезапуску самая крупная в мире атомная электростанция

