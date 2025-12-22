Pirəkəşkül və Ağdərədə istifadəyə yararsız döyüş sursatları məhv ediləcək
Hərbi
- 22 dekabr, 2025
- 09:25
Pirəkəşkül və Ağdərədə 22-26 dekabr tarixlərində istifadəyə yararsız olan döyüş sursatları məhv ediləcək.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb.
Bildirilib ki, istismar müddəti başa çatmış və istifadəyə yararsız olan döyüş sursatlarının təhlükəsizlik qaydalarına riayət olunmaqla Pirəkəşkül qəsəbəsi yaxınlığındakı poliqonda, həmçinin Ağdərə rayonu ərazisindəki təlim mərkəzində məhv edilməsi prosesi həyata keçiriləcək.
"Partlayış səsləri ilə əlaqədar əhalini təşvişə düşməməyə çağırır və narahatlığa heç bir əsasın olmadığını diqqətə çatdırırıq", - nazirliyin müraciətində qeyd olunub.
Son xəbərlər
10:11
Xaçmazın bəzi ərazilərində işıq olmayacaqEnergetika
10:02
"Aston Villa" klubu 111 il əvvəlki uğurunu təkrarlayıbFutbol
09:56
Azərbaycanda cəzaçəkmə müəssislərində amnistiya aktının icrasına başlanılıbHadisə
09:53
Video
Azərbaycanda mənşə sertifikatları ilə bağlı müraciətlər yalnız "E-keyfiyyet.gov.az"la qəbul olunacaqBiznes
09:47
Foto
Qılıncoynatma üzrə Azərbaycan birinciliyinə yekun vurulubFərdi
09:40
Hazırda əhali arasında ən çox kəskin respirator virus infeksiyalarına rast gəlinir - RƏSMİSağlamlıq
09:34
TAP ilə Azərbaycandan Avropaya qaz tədarükü sifarişlərinin həcmləri azalıbEnergetika
09:33
Məcnun Məmmədov Sabirabadda vətəndaşları qəbul edəcəkASK
09:30