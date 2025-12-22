Voleybol üzrə Azərbaycan Yüksək Liqasında təxirə salınmış iki oyun keçirilib
Komanda
- 22 dekabr, 2025
- 19:08
Voleybol üzrə Azərbaycan Yüksək Liqasının III turundan təxirə salınmış iki görüş bu gün baş tutub.
"Report"un məlumatına görə, kişilərin yarışında "Xilasedici" Fövqəladə Hallar Nazirliyinin idman zalında "Azərreyl"lə üz-üzə gəlib və 3:1 hesablı qələbə qazanıb.
Qadınların çempionatında isə "Milli Aviasiya Akademiyası" evdə "Abşeron"a 3:0 hesabı ilə qalib gəlib.
