Milli Olimpiya Komitəsində yeni təyinat gerçəkləşib
Fərdi
- 22 dekabr, 2025
- 20:22
Milli Olimpiya Komitəsində yeni təyinat gerçəkləşib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə qurumun mətbuat xidməti məlumat yayıb.
Ceyhun Rəhmanov Milli Olimpiya Komitəsinin Beynəlxalq Proqramlar İdarəsinin müdiri vəzifəsinə təyin olunub.
