Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет акт об амнистии мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет акт об амнистии мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    В Пирекешкюле и Агдере будут уничтожены непригодные к использованию боеприпасы

    Армия
    • 22 декабря, 2025
    • 09:32
    В Пирекешкюле и Агдере будут уничтожены непригодные к использованию боеприпасы

    В Пирекешкюле и Агдере 22-26 декабря будут уничтожены непригодные к использованию боеприпасы с соблюдением правил безопасности.

    Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

    Отмечается, что процесс утилизации будет осуществляться на полигоне вблизи поселка Пирекешкюль, а также в учебном центре на территории Агдеринского района.

    "Призываем население не поддаваться панике из-за звуков взрывов", - говорится в сообщении министерства.

    непригодные боеприпасы Пирекешкюль Агдере Минобороны Азербайджана
    Pirəkəşkül və Ağdərədə istifadəyə yararsız döyüş sursatları məhv ediləcək

    Последние новости

    10:07

    Цена на золото побила новый рекорд

    Другие страны
    10:04

    В пенитенциарных учреждениях Азербайджана началось исполнение акта об амнистии

    Происшествия
    10:02

    Минздрав: В Азербайджане зафиксирован сезонный рост случаев ОРВИ и гриппа

    Здоровье
    09:54

    МЧС: На прошлой неделе спасены 68 человек, найдены тела 8 человек

    Происшествия
    09:46

    Brent подорожала до $60,95 за баррель

    Энергетика
    09:32

    В Пирекешкюле и Агдере будут уничтожены непригодные к использованию боеприпасы

    Армия
    09:23

    В Губе автомобиль насмерть сбил женщину

    Происшествия
    09:22

    В Баку в результате пожара в доме погиб один человек

    Происшествия
    09:18

    В Гёйчае женщина скончалась от отравления угарным газом

    Происшествия
    Лента новостей