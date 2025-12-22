В Пирекешкюле и Агдере будут уничтожены непригодные к использованию боеприпасы
Армия
- 22 декабря, 2025
- 09:32
В Пирекешкюле и Агдере 22-26 декабря будут уничтожены непригодные к использованию боеприпасы с соблюдением правил безопасности.
Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.
Отмечается, что процесс утилизации будет осуществляться на полигоне вблизи поселка Пирекешкюль, а также в учебном центре на территории Агдеринского района.
"Призываем население не поддаваться панике из-за звуков взрывов", - говорится в сообщении министерства.
Последние новости
10:07
Цена на золото побила новый рекордДругие страны
10:04
В пенитенциарных учреждениях Азербайджана началось исполнение акта об амнистииПроисшествия
10:02
Минздрав: В Азербайджане зафиксирован сезонный рост случаев ОРВИ и гриппаЗдоровье
09:54
МЧС: На прошлой неделе спасены 68 человек, найдены тела 8 человекПроисшествия
09:46
Brent подорожала до $60,95 за баррельЭнергетика
09:32
В Пирекешкюле и Агдере будут уничтожены непригодные к использованию боеприпасыАрмия
09:23
В Губе автомобиль насмерть сбил женщинуПроисшествия
09:22
В Баку в результате пожара в доме погиб один человекПроисшествия
09:18