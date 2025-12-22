Bakıda evdə yanğın olub, bir nəfər ölüb
Bakıda evdə yanğın zamanı bir nəfər ölüb.
"Report" xəbər verir ki, hadisə Səbail rayonu, Cənub Dərə küçəsində yerləşən evdə qeydə alınıb.
Belə ki, Starçevoy Andrey Vladimiroviç yaşadığı evdə qısaqapanma nəticəsində baş verən yanğın nəticəsində ölüb.
Faktla bağlı Səbail rayon prokurorluğunda araşdırma aparılır.
