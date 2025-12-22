В Баку в результате пожара в доме погиб один человек

В Баку в результате пожара в жилом доме погиб один человек.

Как сообщает Report, возгорание произошло в Сабаильском районе столицы.

По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки в доме, где проживал погибший.

В результате инцидента скончался Андрей Старчевой.

По факту в прокуратуре Сабаильского района начато расследование.