В Баку в результате пожара в доме погиб один человек
Происшествия
- 22 декабря, 2025
- 09:22
В Баку в результате пожара в жилом доме погиб один человек.
Как сообщает Report, возгорание произошло в Сабаильском районе столицы.
По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки в доме, где проживал погибший.
В результате инцидента скончался Андрей Старчевой.
По факту в прокуратуре Сабаильского района начато расследование.
