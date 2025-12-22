Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет акт об амнистии мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    В Баку в результате пожара в доме погиб один человек

    В Баку в результате пожара в жилом доме погиб один человек.

    Как сообщает Report, возгорание произошло в Сабаильском районе столицы.

    По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки в доме, где проживал погибший.

    В результате инцидента скончался Андрей Старчевой.

    По факту в прокуратуре Сабаильского района начато расследование.

