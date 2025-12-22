FHN: Ötən həftə 68 nəfər xilas edilib, 8 nəfərin meyiti tapılıb

İlham Əliyev WUF13 Büdcə Zərfi 2026 Amnistiya aktı Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    Hadisə
    • 22 dekabr, 2025
    • 09:30
    Ötən həftə 141 yanğın olub.

    Bu barədə "Report"a Fövqəladə Hallar Nazirliyindən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, Fövqəladə Hallar Nazirliyinin "112" qaynar telefon xəttinə daxil olmuş zənglər əsasında nazirliyin aidiyyəti qurumları tərəfindən ötən həftə ərzində 141 yanğına çıxış, 46 halda köməksiz vəziyyətdə qalma, 8 avtonəqliyyat qəzası və 3 partlayış faktı üzrə qəza-xilasetmə əməliyyatları həyata keçirilib. Görülmüş təcili və təxirəsalınmaz tədbirlər nəticəsində yanğınların operativ söndürülməsi, insanların həyatının xilas olunması təmin edilib.

    Ümumilikdə, Fövqəladə Hallar Nazirliyinin qüvvələri tərəfindən ötən həftə ərzində 16-sı azyaşlı olmaqla 68 nəfər xilas edilib, 2 nəfər təxliyə olunub, 10 nəfər xəsarət alıb, əməliyyatlar zamanı 8 nəfərin meyiti təhvil verilib.

