Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет акт об амнистии мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет акт об амнистии мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    МЧС: На прошлой неделе спасены 68 человек, найдены тела 8 человек

    Происшествия
    • 22 декабря, 2025
    • 09:54
    МЧС: На прошлой неделе спасены 68 человек, найдены тела 8 человек

    На прошлой неделе в Азербайджане произошел 141 пожар.

    Об этом сообщили Report в Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

    Отмечается, что на горячую линию МЧС 112 поступили сообщения о 141 случае пожара, 46 фактах нахождения граждан в беспомощном состоянии, 8 дорожно-транспортных происшествиях и 3 взрывах.

    В целом, силами МЧС за прошедшую неделю спасены 68 человек, включая 16 детей, 2 человека эвакуированы, 10 человек пострадали, а тела 8 человек переданы соответствующим органам.

    МЧС Азербайджана пожары ДТП
    FHN: Ötən həftə 68 nəfər xilas edilib, 8 nəfərin meyiti tapılıb

    Последние новости

    10:07

    Цена на золото побила новый рекорд

    Другие страны
    10:04

    В пенитенциарных учреждениях Азербайджана началось исполнение акта об амнистии

    Происшествия
    10:02

    Минздрав: В Азербайджане зафиксирован сезонный рост случаев ОРВИ и гриппа

    Здоровье
    09:54

    МЧС: На прошлой неделе спасены 68 человек, найдены тела 8 человек

    Происшествия
    09:46

    Brent подорожала до $60,95 за баррель

    Энергетика
    09:32

    В Пирекешкюле и Агдере будут уничтожены непригодные к использованию боеприпасы

    Армия
    09:23

    В Губе автомобиль насмерть сбил женщину

    Происшествия
    09:22

    В Баку в результате пожара в доме погиб один человек

    Происшествия
    09:18

    В Гёйчае женщина скончалась от отравления угарным газом

    Происшествия
    Лента новостей