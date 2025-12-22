МЧС: На прошлой неделе спасены 68 человек, найдены тела 8 человек
Происшествия
- 22 декабря, 2025
- 09:54
На прошлой неделе в Азербайджане произошел 141 пожар.
Об этом сообщили Report в Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС).
Отмечается, что на горячую линию МЧС 112 поступили сообщения о 141 случае пожара, 46 фактах нахождения граждан в беспомощном состоянии, 8 дорожно-транспортных происшествиях и 3 взрывах.
В целом, силами МЧС за прошедшую неделю спасены 68 человек, включая 16 детей, 2 человека эвакуированы, 10 человек пострадали, а тела 8 человек переданы соответствующим органам.
