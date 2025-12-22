İlham Əliyev WUF13 Büdcə Zərfi 2026 Amnistiya aktı Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Büdcə Zərfi 2026 Amnistiya aktı Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Qılıncoynatma üzrə Azərbaycan birinciliyinə yekun vurulub

    Fərdi
    • 22 dekabr, 2025
    • 09:47
    Qılıncoynatma üzrə Azərbaycan birinciliyinə yekun vurulub

    Qılıncoynatma üzrə Azərbaycan birinciliyinə yekun vurulub.

    Bu barədə "Report"a Azərbaycan Qılıncoynatma Federasiyasından bildirilib.

    Azərbaycan Texniki Universitetinin İdman Sarayının qılıncoynatma zallarında keçirilən yarışın son günündə gənclər arasında şpaqa və sablya növləri üzrə mükafatçılar müəyyənləşib.

    Sablya

    Qızlar

    1. Leyla Əhmədova

    2. Fərəh Abasova

    3. Ayan Ağakişiyeva, Züleyxa Sultanlı

    Oğlanlar

    1. Abbas Hüseynov

    2. Rəsul Əliyev

    3. Nahid Məmmədli, Timur Husnaddinov

    Şpaqa

    Qızlar

    1. Xədicə Həsənli

    2. Mirnuray Abasova

    3. Nəzrin Mehdiyeva, Aynur Quliyeva

    Oğlanlar

    1. Mirxətai Məmmədov

    2. Vahab Fətullayev

    3. Osman Məmmədov, Səid Əliyev

    Qeyd edək ki, mükafatçılar Gənclər və İdman Nazirliyi ilə Azərbaycan Qılıncoynatma Federasiyası tərəfindən diplom və medallarla təltif olunublar.

    Azərbaycan birinciliyi qılıncoynatma sablya Şpaqa Azərbaycan Qılıncoynatma Federasiyası Gənclər və İdman Nazirliyi

    Son xəbərlər

    10:11

    Xaçmazın bəzi ərazilərində işıq olmayacaq

    Energetika
    10:02

    "Aston Villa" klubu 111 il əvvəlki uğurunu təkrarlayıb

    Futbol
    09:56

    Azərbaycanda cəzaçəkmə müəssislərində amnistiya aktının icrasına başlanılıb

    Hadisə
    09:53
    Video

    Azərbaycanda mənşə sertifikatları ilə bağlı müraciətlər yalnız "E-keyfiyyet.gov.az"la qəbul olunacaq

    Biznes
    09:47
    Foto

    Qılıncoynatma üzrə Azərbaycan birinciliyinə yekun vurulub

    Fərdi
    09:40

    Hazırda əhali arasında ən çox kəskin respirator virus infeksiyalarına rast gəlinir - RƏSMİ

    Sağlamlıq
    09:34

    TAP ilə Azərbaycandan Avropaya qaz tədarükü sifarişlərinin həcmləri azalıb

    Energetika
    09:33

    Məcnun Məmmədov Sabirabadda vətəndaşları qəbul edəcək

    ASK
    09:30

    FHN: Ötən həftə 68 nəfər xilas edilib, 8 nəfərin meyiti tapılıb

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti