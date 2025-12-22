İlham Əliyev WUF13 Büdcə Zərfi 2026 Amnistiya aktı Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    Əli Əsədov: 2024-cü ildə Azərbaycanla Türkiyə arasında imzalanan Fəaliyyət Planı 78 % icra olunub

    Xarici siyasət
    • 22 dekabr, 2025
    • 15:19
    Əli Əsədov: 2024-cü ildə Azərbaycanla Türkiyə arasında imzalanan Fəaliyyət Planı 78 % icra olunub

    2024-cü ildə Ankarada imzalanmış Fəaliyyət Planı iki ölkənin hökumətinin birgə səyləri nəticəsində icra edilib.

    "Report"un məlumatına görə, bunu Azərbaycanın Baş naziri Əli Əsədov Azərbaycan-Türkiyə Birgə Hökumətlərarası Komissiyanın 12-ci iclasında çıxışı zamanı deyib.

    O qeyd edib ki, 120 bənddən ibarət Fəaliyyət Planı 93 bənd və ya 78 % icra edilib.

    "İcrasız qalan bəndlər isə yeni Fəaliyyət Planında öz əksini tapacaq. Zamanın çağırışlarını nəzərə alaraq Fəaliyyət Planına mütəmadi olaraq yeni müddəalar əlavə olunur. Bu gün də tərəfdaşlığımızın bütün aktual sahələrini əhatə edən 110 bəndlik Fəaliyyət Planını təsdiqləyəcəyik. Ümidvaram ki, yeni müddəaların icrası əməkdaşlığımızın daha da inkişaf etdirilməsinə müsbət təsir göstərəcək", - Baş nazir bildirib.

    Azərbaycan Türkiyə Əli Əsədov
    Али Асадов: План действий между Азербайджаном и Турцией выполнен на 78% в 2025 году
    Ali Asadov: Azerbaijan–Türkiye action plan 78% implemented in 2025

