Али Асадов: План действий между Азербайджаном и Турцией выполнен на 78% в 2025 году

План действий между Азербайджаном и Турцией, подписанный в 2024 году в Анкаре, реализован благодаря совместным усилиям правительств двух стран.

Как сообщает Report, об этом премьер-министр Азербайджана Али Асадов заявил на 12-м заседании Совместной межправкомиссии Азербайджан-Турция в Баку.

Он отметил, что из 120 пунктов Плана действий выполнены 93 пункта, что составляет 78% от общего объема.

"Невыполненные пункты найдут свое отражение в новом Плане действий. С учетом вызовов времени в План действий регулярно добавляются новые положения. Сегодня мы утвердим новый План действий, состоящий из 110 пунктов, охватывающий все актуальные сферы нашего партнерства. Надеюсь, что реализация новых положений окажет положительное влияние на дальнейшее развитие нашего сотрудничества", - подчеркнул премьер-министр.