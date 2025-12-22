Джевдет Йылмаз назвал главные цели экономсотрудничества Анкары и Баку

Главная цель Турции и Азербайджана заключается в развитии совместного производства, взаимных инвестициях и реализации проектов в третьих странах.

Как сообщает Report, об этом заявил вице-президент Турции Джевдет Йылмаз на 12-м заседании азербайджано-турецкой совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.

"Двигаясь к этой цели, мы приоритетно устраняем бюрократические барьеры для бизнеса и ускоряем таможенные и логистические процессы", - отметил он.

По его словам, суммарные инвестиции Азербайджана в Турцию достигли около $21 млрд, Турции в Азербайджан - $18 млрд.

Йылмаз подчеркнул важность сотрудничества Турции и Азербайджана в сфере транспорта, в частности для развития коридора "Восток–Запад", проходящего через Каспий: "Мы можем превратить его потенциал в устойчивую логистическую инфраструктуру. Наш союз должен укрепляться во всех сферах - от экономики и промышленности до образования и здравоохранения".