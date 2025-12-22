İlham Əliyev WUF13 Büdcə Zərfi 2026 Amnistiya aktı Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    Azərbaycanın gənc pilotu mövsümün son yarışını uğurla başa vurub

    Fərdi
    • 22 dekabr, 2025
    • 15:24
    Azərbaycanın gənc pilotu mövsümün son yarışını uğurla başa vurub

    Azərbaycanın gənc pilotu Davin Cəfərov Portuqaliyanın Madeyra şəhərində təşkil olunan kartinq üzrə mövsümün son yarışını uğurla başa vurub.

    "Report"un məlumatına görə, 16 yaşlı pilot ilk dəfə DD2 MAX kateqoriyasında çıxış edib.

    O, turnirdə "BirelArt" komandasını təmsil edən yeganə pilot olub.

    Üç gün davam edən yarış əlverişsiz hava şəraitində baş tutub. Uzunluğu 1040 metr olan Madeyra trekində D.Cəfərov finişə üçüncü çatsa da, yarışın ən sürətli dövrəsini nümayiş etdirərək diqqət mərkəzinə düşüb.

    D.Cəfərov Madeyra trekində yarışan ilk əcnəbi pilot kimi də tarixə düşüb. Bununla da gənc idmançı cari kartinq mövsümünə yekun vurub.

    Kartinq üzrə növbəti mövsümün 2026-cı ilin fevralında başlaması nəzərdə tutulur. D.Cəfərovun gələn il dünya və Avropa çempionatları, eləcə də bir sıra beynəlxalq turnirlərdə iştirakı planlaşdırılır. Gənc pilot yeni mövsümə hazırlığı Portuqaliya və İspaniyada davam etdirəcək.

    Qeyd edək ki, bu trekdə pilotlar saat əqrəbinin əksi istiqamətində hərəkət etdikləri üçün yarış yüksək çətinliyi ilə seçilir.

    davin cəfərov Madeyra Portuqaliya kartinq

