İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurasının ilk iclası XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurasının ilk iclası XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"

    Azərbaycana turist axını 5 % artıb

    Turizm
    • 20 fevral, 2026
    • 10:55
    Azərbaycana turist axını 5 % artıb
    google.az

    Bu ilin yanvar ayında Azərbaycana 181 637 əcnəbi vətəndaş səfər edib ki, bu da ötən ilin eyni ayı ilə müqayisədə 8 984 nəfər və yaxud 5 % çoxdur.

    "Report" bu barədə Dövlət Turizm Agentliyinə istinadə xəbər verir.

    Məlumata görə, ötən ay turist axını Rusiyadan illik müqayisədə 2 % artımla 42 342 nəfər, Türkiyədən 15,5 % artımla 36 536 nəfər, İrandan isə 2,1 % artımla 15 399 nəfər olub.

    Cənubi Asiya regionu üzrə Hindistandan gələnlərin sayı 9 070 nəfər təşkil edib. Yaxın Şərq regionunun əsas bazarı olan Səudiyyə Ərəbistanından gələnlərin sayı artım göstərərək 8 976 nəfərə çatıb. Bu da ötən ilin yanvarı ayı ilə müqayisədə 2 783 nəfər və yaxud 44,9 % artım deməkdir.

    İlk onluqda qərarlaşan digər ölkələr - Gürcüstan (8 734 nəfər), Pakistan (6 758 nəfər), Qazaxıstan (5 676 nəfər), Özbəkistan (5 130 nəfər) və İsrail (4 972 nəfər) olub.

    Regionlar üzrə dinamika göstərir ki, Yaxın Şərq ölkələrindən gələnlərin sayı 22 % artaraq 26 240 nəfərə, Qərbi Avropa ölkələrindən gələnlərin sayı isə 44 % artaraq 6 819 nəfərə çatıb.

    Mərkəzi Asiyanın əsas bazarlarından olan Qazaxıstandan gələnlərin sayı 5 676 nəfər təşkil edib ki, bu da 2,5 % artım deməkdir. Özbəkistandan gələnlərin sayı isə 5 130 nəfərə çataraq 72,3 % artım nümayiş etdirib.

    Bu ildən Dövlət Turizm Agentliyi və tabeliyindəki Azərbaycan Turizm Bürosu hədəf ölkələrdə ənənəvi təbliğat üsulları ilə yanaşı, rəqəmsal alətlərdən və sosial media kampaniyalarından daha geniş şəkildə istifadə etməklə marketinq və kommunikasiya fəaliyyətlərinin gücləndirilməsini planlaşdırır.

    "2024-2026-cı illər üzrə Turizm Marketinq Strategiyası"na müvafiq olaraq həyata keçiriləcək tədbirlər mədəniyyət turizmi, sağlamlıq turizmi, təbiət və macəra turizmi, işgüzar tədbirlər turizminin hədəf bazarlarda daha effektiv tanıdılmasına xidmət edəcək.

    Beynəlxalq turizm marketinq fəaliyyəti müxtəlif hədəf bazarlar üzrə prioritetlərə uyğun olaraq onlayn, oflayn (beynəlxalq turizm sərgilərində iştirak, B2B və B2C görüşlər, seminarlar, təqdimatlar, xarici media və sənaye nümayəndələri üçün tanışlıq səfərləri) və media-kommunikasiya kanallarının inteqrasiyalı istifadəsini ehtiva edir. Məqsəd ilk mərhələdə Azərbaycan haqqında rəqabətqabiliyyətli və çoxşaxəli turizm istiqaməti kimi məlumatlılığı artırmaq, növbəti mərhələdə Azərbaycanı brend kimi tanıtmaqla ölkəmizə səyahəti və marağı təşviq etmək, nəticə olaraq isə bu marağı real səfər qərarına çevrilməsinə təkan vermək və qlobal mövqeyini gücləndirməkdir.

    Beynəlxalq turizm marketinq kampaniyaları planlaşdırılarkən qlobal turizm trendləri, regional dəyişikliklər, turistlərin səyahət davranışındakı transformasiyalar əsas götürülür. Ümumilikdə, 2026-cı il üzrə marketinq kampaniyalarında əvvəlki illərin uğurlu təcrübəsinə əsaslanmaqla daha genişmiqyaslı, rəqəmsal və bazar ehtiyaclarına daha çevik uyğunlaşan bir yanaşma tətbiq edilməsi hədəflənir.

    Турпоток в Азербайджан в январе повысился на 5%

    Son xəbərlər

    12:09

    33 il itkin kimi qeydiyyatda olan şəhid Zibeydə Əhmədova Xocalıda dəfn edilib

    Daxili siyasət
    12:01

    Sülh yaradan bir liderin səfərində antimilli ünsürlərin atdığı addımlar qeyri-əxlaqidir – RƏY

    Daxili siyasət
    12:00

    Basketbol üzrə Azərbaycan Kubokunun yarımfinal oyunları keçiriləcək

    Komanda
    11:58

    Ceyhun Məmmədov: Heç bir təxribat İlham Əliyevin siyasətinə xələl gətirə bilməz

    Daxili siyasət
    11:53

    Çexiya yanvarda Azərbaycandan 82 mindən çox neft alıb

    Energetika
    11:51

    Azərbaycanda dövlət maliyyəsi üzrə sənəd dövriyyəsinin elektronlaşdırılması son oxunuşda qəbul edilib

    Milli Məclis
    11:51

    PSJ Kilian Mbappeyə olan borcunun bir hissəsini ödəyib

    Futbol
    11:50

    İlham Əliyevin Sülh Şurasının iclasında iştirakı Azərbaycanın geosiyasi mövqeyinin daha da gücləndiyini təsdiqləyir - RƏY

    Xarici siyasət
    11:50

    Emal edilməmiş almazların rəy olmadan idxalı və ixracına görə cərimələr son oxunuşda qəbul edilib

    Milli Məclis
    Bütün Xəbər Lenti