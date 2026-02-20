Турпоток в Азербайджан в январе повысился на 5%

Азербайджан в январе 2026 года посетили 181 637 иностранных граждан, что на 5% больше по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственное агентство по туризму, в январе туристический поток из России в годовом сравнении вырос на 2% (42 342 человека), из Турции - на 15,5% (36 536 человек), из Ирана - на 2,1% (15 399 человек).

По региону Южной Азии число прибывших из Индии составило 9 070 человек.

Число прибывших из Саудовской Аравии, являющейся основным рынком ближневосточного региона, показало рост на 44,9%, до 8 976 человек.

Другие страны, вошедшие в первую десятку: Грузия (8 734 человека), Пакистан (6 758 человек), Казахстан (5 676 человек), Узбекистан (5 130 человек) и Израиль (4 972 человека).

Динамика по регионам показывает, что число прибывших из стран Ближнего Востока увеличилось на 22% и достигло 26 240 человек, а число прибывших из стран Западной Европы выросло на 44% и составило 6 819 человек.

Число прибывших из Казахстана, являющегося одним из основных рынков Центральной Азии, составило 5 676 человек (+2,5%), из Узбекистана - 5 130 человек (+72,3%).